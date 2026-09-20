Политолог Виноградов оценил уровень тревожности в обществе на фоне выборов в Госдуму

Политолог подчеркнул необходимость обеспечить понимание легитимности избирательных процедур

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В Едином информационном центре в Казани президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов прокомментировал настроения в обществе в ходе текущей избирательной кампании. По его словам, она проходит на фоне заметного роста тревожности, что придает ей особую специфику.

Политолог подчеркнул необходимость обеспечить понимание легитимности избирательных процедур — особенно в регионах, где внедрено дистанционное электронное голосование. Эксперт отметил, что людям важно чувствовать комфорт и безопасность в сегодняшнем дне, а не обращаться к прошлому.

Говоря о послевыборных перспективах, Виноградов не ожидает кардинальных инициатив, однако считает, что с уровнем тревожности в обществе необходимо работать. По его оценке, новых налоговых решений, сопоставимых с прошлогодними изменениями по НДФЛ и малому бизнесу, пока не предвидится. Процесс, по его словам, идет довольно спокойно.

Дмитрий Зайцев