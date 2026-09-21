Минниханов обсудил с главой Росагролизинга модернизацию сельхозпредприятий Татарстана

Во встрече также приняли участие вице-премьер — министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров и помощник раиса республики Альберт Нафигин

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором Росагролизинга Владимиром Балтером для обсуждения поддержки и модернизации агропромышленного комплекса республики. Встреча прошла в Доме правительства РТ, сообщает пресс-служба главы республики.

Стороны отметили, что за все время сотрудничества компания поставила в регион 10 тыс. единиц техники. Татарстан стал первым и пока единственным регионом, достигшим этого показателя.

Во встрече также приняли участие вице-премьер — министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров, помощник раиса республики Альберт Нафигин и председатель совета директоров ГК «НЭФИС» Михаил Сыровацкий.

Ранее сообщалось, что в поставку из 10 тысяч единиц вошли 4 845 единиц прочей техники, 1 946 тракторов, 1 611 единиц автомобильной техники, 1 202 комбайна и 400 вагонов.



Зульфат Шафигуллин