КАМАЗ и «Муроммашзавод» планируют создать совместное предприятие по разработке рулевых механизмов
На Петербургском международном экономическом форуме КАМАЗ и АО «Производственное объединение Муромский машиностроительный завод» подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщила пресс-служба челнинской компании.
КАМАЗ и «Муроммашзавод» планируют создать в Муроме совместное предприятие, которое займется разработкой и производством рулевых механизмов с электроусилителями, электротрансмиссий, мехатронных устройств генерации и рекуперации электроэнергии, а также других электромеханических устройств для обеспечения функционирования транспортных средств.
Цель сотрудничества — повышение глобальной конкурентоспособности российской продукции, ее постоянное совершенствование и расширение применения электротранспорта в России, в том числе для снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду.
Сегодня на ПМЭФ челнинский КАМАЗ и ВТБ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Предприятие получило дополнительное финансирование на выпуск электробусов и локализацию производства грузовиков на базе поколения К5.
Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым