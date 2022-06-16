КАМАЗ и «Муроммашзавод» планируют создать совместное предприятие по разработке рулевых механизмов

На Петербургском международном экономическом форуме КАМАЗ и АО «Производственное объединение Муромский машиностроительный завод» подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщила пресс-служба челнинской компании.

КАМАЗ и «Муроммашзавод» планируют создать в Муроме совместное предприятие, которое займется разработкой и производством рулевых механизмов с электроусилителями, электротрансмиссий, мехатронных устройств генерации и рекуперации электроэнергии, а также других электромеханических устройств для обеспечения функционирования транспортных средств.

Цель сотрудничества — повышение глобальной конкурентоспособности российской продукции, ее постоянное совершенствование и расширение применения электротранспорта в России, в том числе для снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

Фото: mmzgroup.ru

Сегодня на ПМЭФ челнинский КАМАЗ и ВТБ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Предприятие получило дополнительное финансирование на выпуск электробусов и локализацию производства грузовиков на базе поколения К5.

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Дарья Акимова