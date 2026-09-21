Систематически занимаются спортом 68% казанцев

Для занятий физкультурой в городе работают более 650 объектов

Фото: Артем Дергунов

Систематически занимаются спортом 68% казанцев. Об этом заявил на «деловом понедельнике» председатель комитета физкультуры и спорта Линар Гарипов.

— Сегодня в Казани систематически занимаются физической культурой 68% жителей. Для занятий спортом работают более 650 объектов, — заявил он.

Все больше людей занимаются физкультурой в парках и на набережных, добавил мэр города Ильсур Метшин. Спорт уверенно вышел на улицу, считает он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Мало позвать людей на старт, надо создать условия для тренировок. У нас созданы все условия и по месту жительства, и во всех микрорайонах и районах, причем для жителей любого возраста, — заявил мэр.

По его словам, к 2030 году доля регулярно занимающихся спортом в Казани превысит 70%.

Напомним, в конце лета сообщалось, что 86% жителей Казани планируют заниматься спортом этой осенью. 8 из 10 опрошенных готовы потратить на спортивные товары в среднем 10 тыс. рублей.

Галия Гарифуллина