В Татарстане объявлена ракетная опасность, жителей просят пройти в укрытия
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты
На всей территории Татарстана введен режим ракетной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Жителей республики просят принять меры безопасности, пройти в укрытия. Ранее в Татарстане объявляли беспилотную опасность.
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостановили работу в целях обеспечения безопасности полетов.
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