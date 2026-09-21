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В Татарстане объявлена ракетная опасность, жителей просят пройти в укрытия

04:41, 21.09.2026

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты

В Татарстане объявлена ракетная опасность, жителей просят пройти в укрытия
Фото: скриншот приложения МЧС

На всей территории Татарстана введен режим ракетной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Жителей республики просят принять меры безопасности, пройти в укрытия. Ранее в Татарстане объявляли беспилотную опасность.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостановили работу в целях обеспечения безопасности полетов.

Зульфат Шафигуллин

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