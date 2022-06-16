На подготовку проекта внесения изменений в Генплан Казани выделят 8,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Казань выделят 8,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчик — Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани. Средства выделяются из городского бюджета. Работы требуется выполнить до 30 ноября 2023 года.

Подрядчику понадобится выполнить предпроектные работы, разработать проект и его концепцию, провести общественные обсуждения по нему, затем скорректировать проект по их результатам и согласовать в ФГИС ТП. Также необходимо разработать материалы для утверждения проекта и его дубликаты.

Фото: Максим Платонов

К декабрю 2023 года в состав города включат часть территории Высокогорского района — «Научный городок», отодвинув границу Казани на северо-восток более чем на 2 километра. О том, с какой целью «раздвигаются» границы и как будет развиваться застройка в восточной части города, — в материале «Реального времени».



В январе власти столицы Татарстана постановили создать комиссию по подготовке проекта изменений в Генеральный план городского округа Казани. Контроль за исполнением возложен на руководителя исполкома Рустема Гафарова.

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Дарья Акимова