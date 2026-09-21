Выкладка товаров возглавила топ-5 высокооплачиваемых подработок в Казани

За такую подработку работодатели готовы платить до 6720 рублей за смену

Фото: Динар Фатыхов

Самой высокооплачиваемой подработкой в Казани в третьем квартале стала выкладка товара — исполнителям предлагали до 6720 рублей за смену. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито Подработка», имеющиеся в распоряжении «Реального времени».

Второе место заняли задания по приготовлению пищи (до 6707 рублей), третье — сборка букетов (до 6240 рублей). Замыкают топ-5 упаковка товаров (до 6210 рублей) и обслуживание покупателей (до 6209 рублей).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Средние вознаграждения рассчитаны на основе предложений заказчиков, итоговая сумма зависит от объема задач и продолжительности смены. По словам директора сервиса Сергея Яськина, формат позволяет получать дополнительный доход в удобное время, охватывая сферы от доставки до ретейла.

Напомним, ранее исследователи назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Казани — водителю на автовозе предложили зарплату до 350 тыс. рублей.

Зульфат Шафигуллин