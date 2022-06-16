Всероссийский молодежный патриотический форум «Города трудовой доблести» проведут в Казани за 5,4 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Участие примут как минимум 200 человек

В Казани пройдет Всероссийский молодежный патриотический форум «Города трудовой доблести». Как стало известно «Реальному времени», на его организацию и проведение готовы потратить 5,4 миллиона рублей из бюджета Татарстана.

Форум продлится как минимум три дня. В нем примет участие молодежь в возрасте от 18 до 35 лет — молодые специалисты, ученые, студенты из городов, которым присвоено звание, а также эксперты, спикеры и почетные гости. Каждый город представит делегация их трех-пяти человек. В общей сложности участие примут не менее 200 человек.

Программа форума включает научно-историческую конференцию, тренинги и тимбилдинг. Патриотическая часть подразумевает проведение фотовыставки «Все для фронта, все для победы!», возложение цветов к Вечному огню в казанском парке Победы, тематические круглые столы и встречи, а также открытые уроки в детских летних лагерях.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Форум откроется и закроется торжественной церемонией. Запланирована культурная программа — интеллектуальная игра «Мы помним» по тематике Великой Отечественной войны и творческий конкурс «А зори здесь тихие». Для участников форума проведут экскурсии на предприятиях трудовой доблести Казани.



Дату проведения форума в техническом задании заказчик — Министерство молодежи Татарстана не указало. Исполнитель должен согласовать сроки в течение двух дней после подписания контракта.

Ведущий за 216 тысяч и тренер за 125 тысяч

На услуги тренеров форума потратят 125 тысяч рублей. Исполнитель самостоятельно должен набрать квалифицированных тренеров для организации командообразующей программы — тимбилдинга. Тренер должен иметь аналитические и коммуникационные навыки, а также навыки межличностного общения.

Услуги ведущего, который должен владеть двумя языками — русским и татарским, обойдутся в 216 тысяч рублей. Еще 23 тысячи заплатят за подготовку программы и проведение интеллектуальной игры по тематике Великой Отечественной войны.

Фото: Олег Тихонов (архив)

На возложение цветов к Вечному огню в парке Победы потратят 62,5 тысячи рублей. Это будут либо гвоздики, либо красные розы.

— Бутоны (цветки) должны быть крупными, крепкими, полураскрывшимися, без видимых следов увядания, в свежем, чистом, неповрежденном виде. Не допускается использование сломанных цветов. Бутон (цветок) должен крепко держаться на стебле, не свисать. Края лепестков без коричневых пятен, с отсутствием увядания и поблеклости. Стебель должен быть прямой, достаточно крепкий, чтобы поддерживать соцветия (цветок) в вертикальном положении, — требует заказчик.

Победителей конкурса дипломов, который пройдет в рамках форума, наградят подарочными сертификатами в сетевые федеральные магазины бытовой, электронной техники либо в сетевые федеральные спортивные магазины, работающие в крупных городах России, на сумму не менее 4 тысяч рублей.

К организации и проведению форума также привлекут фотографов и видеографов. Планируется подготовить видеоролик длительностью от трех до пяти минут о мероприятии.

Участникам, оргкомитету, волонтерам и экспертам форума вручат блокнот А5 на пружине, пластиковую шариковую ручку, бейдж с атласной лентой, брендированные футболки-поло и подарочный пакет А3 из мелованной бумаги. Обойдется это почти в 322 тысячи рублей. Десяти почетным гостям планируют вручить набор в подарочной коробке с логотипом форума — powerbank с емкостью не менее 3000 мАч. На это потратят 23 тысячи рублей.

Изготовление сертификатов участника форума обойдется в 15 тысяч рублей. Графическому дизайнеру за разработку дизайн-макетов брендбука и брендированной продукции мероприятия готовы заплатить 29 тысяч рублей.

Двухзвездочная гостиница и бутерброды с колбасой

Участников, оргкомитет и волонтеров форума планируют заселить в гостиницы классом не менее двух «звезд» «не далее чем 2 км от проведения основных мероприятий». Их разместят в двух-, трех-, четырехместных номерах.



В общей сложности на трехдневное проживание 215 человек потратят более 806 тысяч рублей. Сутки размещения в гостиничном номере одного человека оцениваются в 1 250 рублей.

На питание участников, оргкомитета и волонтеров форума потратят почти миллион рублей. На завтрак им приготовят кашу, бутерброды с колбасой, сыром, маслом и чай — черный или зеленый на выбор, или кофе. Обед включает в себя первое и второе блюдо, салат, чай и десерт к нему, хлеб. На ужин подадут второе блюдо, салат, чай и десерт.

Фото: Максим Платонов (архив)

На питание гостей и экспертов — их ожидается 25 — потратят 112,5 тысячи рублей. Меню обеда включает первое и второе блюдо, салат, чай и десертное мучное изделие, хлеб. Кофе-брейк будет без кофе — гостям нальют черный или зеленый чай и подадут десерт к нему. Также они смогут угоститься овощной, мясной и фруктовой нарезкой.

Перевозить участников форума будут на комфортабельных автобусах туристического класса, гостей и экспертов — на автомобилях V-класса не позднее 2015 года выпуска. Потратят на это в общей сложности 310,5 тысячи рублей.

Из Нижнего Новгорода в Казань

В прошлом году Всероссийский молодежный патриотический форум «Города трудовой доблести» проходил в Нижнем Новгороде. С 14 по 16 октября город принял делегации Чебоксар, Ступино, Тюмени, Магадана и так далее.

— Глубоко символично, что ваш форум проходит в Нижнем Новгороде, который одним из первых был удостоен этой награды. Ведь Горький, как во время войны назывался этот поволжский город, был важным транспортным узлом, крупным центром производства военной техники и вооружения, — сказал в своем обращении к участникам, организаторам и гостям форума президент России Владимир Путин.

Фото: historyrussia.org

Основная цель форума — формирование на базе городов трудовой доблести сообщества для «сохранения исторической памяти о вкладе тыла в общую Победу, продвижения этого тренда в просветительской, образовательной, воспитательной и профессиональной деятельности современной России», говорится на сайте Российского исторического общества.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Татьяна Демина