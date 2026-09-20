Явка на выборах в Татарстане достигла 72,4% к 18:00 заключительного дня голосования
Избиратели голосуют за депутатов Госдумы, а также на довыборах в Госсовет РТ и муниципальные органы
По данным ГАС «Выборы» на 18:00 20 сентября, в Татарстане проголосовали 72,4% от общего числа избирателей.
18—20 сентября в республике проходят выборы депутатов Государственной думы РФ девятого созыва. Одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.
Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8:00 до 20:00.
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