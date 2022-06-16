Отечественные фермеры несут убытки из-за роста цен на удобрения, а ФАС продолжает игнорировать проблему

Фото: взято из соцсетей

В этом году одной из основных проблем для отечественных фермеров стали высокие цены на удобрения. Несмотря на то, что они производятся в России, их стоимость все еще продолжает расти, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросту не реагирует. Об этом «Реальному времени» рассказал зеленодольский бизнесмен, владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков.

— В этом году цены на удобрения и средства защиты для растений стали очень высокими. Они реально дорогие. Некоторые вещи подорожали даже в два раза. Мы не понимаем этого, потому что удобрения делаются в России. Почему тогда так дорого? Мне кажется, что это ценовой сговор, но ФАС никак не реагирует. Это ценовой сговор по всей стране, и ФАС очень плохо поступает, — сказал он.

6 июня вице-премьер России Виктория Абрамченко предложила продлить меры по сдерживанию роста цен на удобрения до 31 мая 2023 года. Принятые Кабмином меры по сдерживанию роста цен на минеральные удобрения признаны эффективными. Кроме того, в стране с 1 июля и до конца текущего года будут действовать квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Исключением становится поставка продукции в Донецкую и Луганскую народные республики, Абхазию и Южную Осетию.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 29 марта антимонопольная служба возбудила дело против крупнейшего производителя сахара в России «Продимекс» по подозрению в незаконной координации деятельности торговых сетей, приведшей к повышению розничных цен на продукт.



До этого, 24 марта ФАС возбудила антимонопольное дело против торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области. В связи с многочисленными обращениями граждан из-за повышения цен на сахар ведомство провело проверку, в ходе которой обнаружилось, что на складах компаний находится достаточное количество сахарного песка.



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Максим Кокунин