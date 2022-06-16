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Татарстанские студенты-медики и фармацевты будут получать пять тысяч рублей стипендии из бюджета республики

14:50, 16.06.2022 2
Татарстанские студенты-медики и фармацевты будут получать пять тысяч рублей стипендии из бюджета республики
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане студентам вузов, обучающимся по программам медицинского и фармацевтического образования, будут платить стипендии в размере пяти тысяч рублей. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Выплаты будут производиться из бюджета республики. Контроль за исполнением возложен на Минздрав Татарстана. Действие постановления коснется студентов, начавших обучение с 1 сентября 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Право на получение такой стипендии будут иметь студенты-целевики, заключившие договор об обучении с Минздравом республики, по которому они должны отработать не менее трех лет по направлению подготовки. Также у обучающегося должны отсутствовать задолженности по налогам и сборам. Стипендия будет назначаться один раз за весь период обучения.

В прошлом году в Казани учредили именные стипендии мэра города воспитанникам детских музыкальных, художественных, хореографических и спортивных школ, а также студентам высших и профессиональных образовательных учреждений столицы РТ.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:59
    один раз сходить в ресторан, вот в советское время была стипендия так стипендия
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  • Анонимно 15:59
    а сколько сейчас стипендия у обычных студентов? помню в 2009 она была 600-800 р
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