Новости происшествий

14:05 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани звучат сирены воздушной тревоги на фоне ракетной опасности

04:59, 21.09.2026

Жителей столицы республики просят принять меры безопасности, пройти в укрытия

В Казани звучат сирены воздушной тревоги на фоне ракетной опасности
Фото: Артем Дергунов

В Казани звучат сирены воздушной тревоги на фоне ракетной опасности.

Жителей столицы республики по громкоговорителям просят принять меры безопасности, пройти в укрытия.

— Угроза непосредственного нападения воздушного противника, — говорится в сообщении по громкоговорителям.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, на всей территории Татарстана введен режим ракетной опасности, также объявлялась беспилотная опасность, все три аэропорта в республике закрыты.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также