В Казани звучат сирены воздушной тревоги на фоне ракетной опасности
Жителей столицы республики просят принять меры безопасности, пройти в укрытия
В Казани звучат сирены воздушной тревоги на фоне ракетной опасности.
Жителей столицы республики по громкоговорителям просят принять меры безопасности, пройти в укрытия.
— Угроза непосредственного нападения воздушного противника, — говорится в сообщении по громкоговорителям.
Напомним, на всей территории Татарстана введен режим ракетной опасности, также объявлялась беспилотная опасность, все три аэропорта в республике закрыты.
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