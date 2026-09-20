Украина практически лишилась сталелитейной промышленности — Financial Times

По данным издания, ущерб нанесен доменным печам на трех предприятиях

Газета Financial Times со ссылкой на руководителя офиса генерального директора группы компаний «Метинвест» Александра Водовиза сообщила, что Украина фактически осталась без сталелитейной промышленности.

По данным издания, ущерб нанесен доменным печам на трех предприятиях — двух заводах, принадлежащих «Метинвесту», и заводе ArcelorMittal в Кривом Роге. В результате остановлены производства, на которые приходилось около 90% всего выпуска стали в стране.

12 сентября Минобороны России сообщило о поражении комбината в Кривом Роге, выпускавшего металлургическую продукцию для нужд военной промышленности. С начала месяца украинские СМИ также фиксировали многочисленные взрывы на промышленных объектах города.

Водовиз отметил, что сроки восстановления неизвестны — это могут быть дни, недели, месяцы или годы. Остановка предприятий, на которых совокупно работают более 15 тысяч человек, по его словам, нанесет серьезный удар по экономике и существенно сократит налоговые поступления.

Дмитрий Зайцев