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Телемарафон «Всей семьей на выборы!» — прямая трансляция

08:41, 20.09.2026

Он продлится до 21:25

Телемарафон «Всей семьей на выборы!» — прямая трансляция
Фото: Динар Фатыхов

В заключительный день выборов депутатов Государственной думы России IX созыва в Татарстане стартовал телемарафон «Всей семьей на выборы» на телеканале ТНВ. Студию посетят более 200 гостей, в рамках телемарафона будет работать зона «Голос республики», где выступят политологи, историки, социологи, общественники, а также председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Одной из особенностей марафона станет проведение в прямом эфире трех церемоний золотых свадеб для пар, проживших вместе 50 лет. Зрителей телемарафона ждут 16 музыкальных номеров, включения почти из 10 городов и районов республики и семь специальных выпусков новостей. В течение дня в рамках фотоконкурса #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга также разыграют 11 смартфонов iPphone 17 и автомобиль Sollers ST 8.

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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
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