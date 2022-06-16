Арендаторы уфимского ЦУМа погасят своими платежами долги владельцев перед казанским «Спурт банком»

АСВ потребовало арендные платежи в счет уплаты долга перед «Спуртом»

Агентство по страхованию вкладов, как конкурсный управляющий банка «Спурт», обратилось в Арбитражный суд Татарстана с иском к уфимскому «Центральному универмагу» об обращении взыскания на арендные платежи. Истец просил взыскать арендную плату в ЦУМе за период с 1 октября 2020 по 30 июня 2021 года, а также проценты за пользование чужими деньгами. Общая сумма требований — свыше 26 млн рублей.

Требования основаны на договоре залога недвижимого имущества, по условиям которого здание ЦУМа было заложено в «Спурте». Истец, как залогодержатель, вправе затребовать доходы залогодателя от использования имущества — в счет погашения задолженности по кредитному договору. Заемщиком по договору с банком выступает компания «Проинвест», зарегистрированная в Венгрии.



Фото: magazinnoff.ru

Ответчик: банк не вправе требовать арендные платежи

В ЦУМе настаивали, что не должны ничего платить, так как полагали, что правоотношения в виде денежных обязательств, возникшие из договора залога, были прекращены после продажи здания универмага, а расходы по содержанию помещения в силу пункта договора залога возложены на залогодателя. Ответчик уверен, что размер взыскиваемой суммы арендной платы должен быть уменьшен на сумму расходов, понесенных им на уплату коммунальных платежей, расходы по содержанию предмета залога и другие операционные расходы универмага, связанные с несением бремени собственности имущества. Представители ОАО «Центральный универмаг» считают, что банк не вправе требовать обращения взыскания на арендные платежи, которые уже поступили на счет ответчика, в силу того, что деньги, перечисленные безналичным путем, не могут быть предметом залога.

Тем не менее Арбитражный суд Татарстана счел исковые требования обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению. С ЦУМа в пользу «Спурт банка» взыскано более 26,2 млн рублей арендной платы, 397 тысяч рублей процентов за пользование чужими средствами и 155 тысяч госпошлины.

Непростая история уфимского ЦУМа

В августе 2021 года здание уфимского ЦУМа было продано на торгах за 288,4 млн рублей. В 2019 году Арбитражный суд Татарстана обязал владельца универмага выставить актив на продажу вместе с земельным участком, удовлетворив требование казанского банка «Спурт» об обращении взыскания на имущество, заложенное «Центральным универмагом» и венгерской компанией «Проинвест».

Представители ОАО «Центральный универмаг» пытались признать торги недействительными, однако потерпели неудачу. Объект продавался с декабря 2020 года. Изначально помещения площадью 5,2 тысячи м² и земельный участок площадью около 2,7 тысячи м² пытались реализовать за 339,2 млн рублей.

Фото: rt.rbc.ru

Историческое здание Уфимского центрального универмага на улице Карла Маркса построено в 1907—1908 годах для торговых целей. В самом начале XX века зданием владел местный купец Сабирзян Шамигулов. Объединившись с казанскими купцами братьями Каримовыми, он построил магазин в три этажа с огромными торговыми площадями. В 2000 году была проведена реконструкция здания.

Эмиль Зиянгиров