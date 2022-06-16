В России выявили вариант «омикрона» ВА.5

Фото: Максим Платонов

В России впервые обнаружен вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.5. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме, пишет «РИА Новости».



На прошлой неделе стало известно, что в России впервые зарегистрировали вариант «омикрон»-штамма коронавируса BA.4. Как рассказывал завлабораторией центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, в стране на сегодняшний день преобладает штамм BA.2 и его дочерние разновидности. Они составляют примерно 95% от всех заражений коронавирусом в России.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина