Главы Минстроя, ДНР и ЛНР заключили соглашения о восстановлении жилья и инфраструктуры в Донбассе

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали соглашения о сотрудничестве, предполагающее формирование условий для восстановления жилья и инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

Подписание произошло сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Документ позволит обеспечить развитие сотрудничества в сферах архитектуры, градостроительства, ЖКХ и управления капитальными вложениями. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, учитывая грандиозную стройку по восстановлению разрушенного в результате украинской агрессии в регионе, взаимодействие с профильным министерством трудно переоценить.

В Минстрое уточнили, что восстановление территорий проведут с учетом перспектив дальнейшего развития. В первую очередь будут восстанавливаться жилье и необходимая инфраструктура — школы, детские сады, медицинские учреждения, коммунальные объекты.

На днях вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что уже около 2 500 российских специалистов и почти 800 единиц техники работают на территории Донбасса. В ближайшее время сюда отправятся еще 1 500 строителей и 200 единиц техники.

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Дарья Акимова