В мае годовая инфляция в Татарстане замедлилась до 18,01% после 18,59% в апреле

Фото: Антон Журавлев (архив)

В мае 2022 года годовая инфляция в Татарстане замедлилась до 18,01% после 18,59% в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России — Национального банка по Татарстану.

Инфляция в Татарстане оказалась выше, чем в Приволжском федеральном округе, где она составила 17,86%, и в целом по России — 17,1%. На динамике цен в республике преимущественно отразились увеличение предложения ряда товаров и ослабление потребительского спроса после всплеска в марте.

Годовой прирост цен на продукты в прошлом месяце ускорился до 21,93% после 21,45% в апреле. По-прежнему на это больше всего повлияло нарушение логистических цепочек. Подорожали импортные ингредиенты, оборудование, кормовые добавки для животных, сырье для упаковки, и вследствие это повысились издержки производителей молочной продукции, мучных кондитерских изделий и консервированных овощей. Выросли затраты поставщиков чая и кофе из-за увеличения сроков поставки и стоимости сырья для упаковки.

При этом из-за увеличения поставок из стран ближнего зарубежья замедлился годовой рост цен на капусту. Снизилась стоимость яиц из-за роста объема производства.

Фото: cbr.ru

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары упал до 19,26% после 20,45% в апреле. Так, снизился годовой темп прироста цен на бензин до 4,18% после 4,67%, из-за окончания периода повышенного спроса на товары длительного пользования и продолжавшегося укрепления рубля — годовой рост цен на автомобили, смартфоны, телевизоры, компьютеры, электротовары и бытовые приборы.



В сфере услуг годовой темп прироста цен составил 11,01% после 12,01% в апреле. Основной причиной его снижения стало смягчение денежно-кредитных условий.

Фото: Ринат Назметдинов

В апреле этого года годовая инфляция в Татарстане составила 18,59% после 18,08% в марте. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе, где она составила 18,79%, но выше, чем в целом в России — 17,83%. Годовой прирост цен на продукты в Татарстане ускорился до 21,45% после 18,91% в марте.

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Дарья Акимова