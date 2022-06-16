КАМАЗ получит дополнительное финансирование от ВТБ на выпуск электробусов

КАМАЗ и ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В рамках соглашения КАМАЗ получил дополнительное финансирование на выпуск электробусов и локализацию производства грузовиков на базе поколения К5.

— В соответствии с соглашением, банк ВТБ будет участвовать в кредитовании гражданских производственных программ предприятий холдинга, финансировании его текущих и инвестиционных проектов, — сообщили представители предприятия.

Кроме того, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на полях ПМЭФ подписали соглашение по развитию Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер». В связи с повышенным спросом со стороны бизнеса глава края предложил построить новую очередь индустриального парка.

Фото: transport.mos.ru

В начале июня стало известно, что КАМАЗ поставит Санкт-Петербургу 364 новых автобуса, из них 303 будут на сжиженном природном газе и 61— на компримированном природном газе. Также власти Москвы закупают у предприятия 22 новых электробуса. Из них 14 уже были доставлены в столицу, а остальные поступят до конца июня.



В январе — апреле этого года Татарстанстат зафиксировал спад производства автобусов в республике на 38,9%. Это следует из представленной статистики. Точное число произведенных транспортных средств не раскрывается. Известно только то, что за первые четыре месяца этого года произведено 61,1% от количества автобусов, выпущенных за аналогичный период прошлого года.

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Артем Гафаров