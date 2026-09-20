ЦИК: явка на выборах в Госдуму превысила 54%, в Татарстане — почти 69%

Выборы проходят в течение трех дней — с 18 по 20 сентября

Фото: Дарья Пинегина

По данным ЦИК России, на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва явка по федеральному округу к отчетной точке составила 54,15%. Особенно высокая активность зафиксирована в Татарстане — там проголосовали 68,69% избирателей, что заметно выше среднефедерального показателя.

На интерактивной карте ЦИК регионы распределены по уровню явки: в темно‑синем цвете — субъекты с явкой 50% и выше, в среднем оттенке — от 25 до 50%, в светло‑голубом — менее 25%. Такая визуализация позволяет оперативно отслеживать динамику участия граждан в голосовании по всей стране.

Выборы проходят в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. ЦИК продолжает публиковать промежуточные данные о ходе голосования и обеспечивать прозрачность избирательного процесса.

Дмитрий Зайцев