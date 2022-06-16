Кабмин Татарстана и «Компания ВК» подписали соглашение об образовательном и научно-техническом сотрудничестве

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Правительство Татарстана и ООО «Компания ВК» подписали соглашение об образовательном и научно-техническом сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

По образовательным и научно-техническим проектам Компания ВК намерена наладить сотрудничество с Университетом Иннополис. Там планируется учредить кафедру для научной деятельности и организовать на ней обучение и стажировки сотрудников VK.

На встрече стороны также обсудили использование соцсети «ВКонтакте» для расширения количества пользователей государственных порталов, их вовлечение на сервисы по оказанию госуслуг.



Фото: пресс-служба президента Татарстана

Также «Компания ВК» выступила с идей внедрения искусственного интеллекта для распознавания и синтеза татарской речи и закадрового перевода.

На встрече делегации Татарстана и «Компании ВК» также обсудили возможность создания Центра разработок на территории особой экономической зоны «Иннополис» в партнерстве с Группой компаний ICL. Рустам Минниханов рассказал, что республиканская IT-индустрия насчитывает около 3 тысяч компаний и более 40 тысяч специалистов.



Татьяна Демина