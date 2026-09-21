Концерты в дни голосования в Казани посетили более 130 тыс. гостей
Оба праздника прошли у «Чаши»
В дни голосования в Госдуму в Казани прошло два концерта — суммарно их посетили более 130 тыс. человек, сообщил на аппаратном совещании мэр города Ильсур Метшин. Праздники прошли у «Чаши» 18 и 20 сентября.
На студенческий концерт «Время молодых» в пятницу пришли более 52 тыс. зрителей. В частности, на нем выступила группа The Hatters. В воскресенье состоялся фестиваль «Время быть вместе» — на нем побывали 85 тыс. гостей.
— Помимо праздников, постарались, чтобы эти дни прошли с пользой. На избирательных участках развернулась торговля по сниженным ценам. Было завезено 270 тонн продуктов и более 20 тонн бытовой химии. Практически все было распродано. Пришлось довозить продукцию, настолько она была востребована, — рассказал Метшин.
По его словам, на общественном транспорте бесплатно перевезли более 600 тыс. человек.
Напомним, в Казани, по предварительным итогам выборов в Госдуму, лидирует «Единая Россия». По одномандатным округам «самую убедительную победу» одержал Илья Вольфсон («Единая Россия») — 69,5%.
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