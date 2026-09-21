В Казани по предварительным итогам выборов в Госдуму лидирует «Единая Россия»

По состоянию на 9:00 она набрала 64,8% голосов

Фото: Сергей Козлов

В Казани по предварительным итогам выборов в Госдуму лидирует «Единая Россия». Об этом сообщил на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин.

— По состоянию на 9:00 результаты следующие. «Единая Россия» набирает 65%, КПРФ — более 13%, «Новые люди» — 10%, ЛДПР — 7%, «Справедливая Россия» — 1%. остальные партии набрали менее 1%, — заявил он.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

По одномандатным округам «самую убедительную победу» одержал Илья Вольфсон («Единая Россия») — 69,5%. Марат Нуриев («Единая Россия») набрал почти 60%, Руслан Юсупов (ЛДПР) — 53,8%, добавил Метшин.

— Будем ждать итоговых данных от Центризбиркома, — добавил мэр Казани.

Явка в Казани, по предварительным данным, составила 63,5%. В городе было открыто 465 избирательных участков, констатировал Метшин.

Напомним, кандидаты от «Единой России» побеждают в пяти одномандатных округах Татарстана, следует из предварительных итогов выборов ЦИК РФ. В шестом — Московском — округе первое место занимает представитель ЛДПР.

Галия Гарифуллина