Татарстан подписал с «Почта Банком» соглашение о сотрудничестве

Правительство Татарстана подписало соглашение о сотрудничестве с акционерным обществом «Почта Банк». Президент республики Рустам Минниханов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с президентом — председателем правления АО «Почта Банк» Александром Пахомовым.



Кредитная организация представлена во всех муниципальных образованиях Татарстана, в 788 населенных пунктах. По этому показателю республика входит в десятку регионов с самой большой сетью банка. Еще в 300 малых населенных пунктах «Почта Банк» — это единственная кредитная организация.

Фото: tatarstan.ru

Минниханов отметил важность развития работы с предпринимателями республики и необходимость разработки удобных кредитных продуктов. Сегодня в Татарстане работает порядка 100 промышленных площадок муниципального уровне, передает пресс-служба президента республики.



Кроме того, в Татарстане по состоянию на 1 июня выдали порядка 207 тысяч «Пушкинских карт».



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Татьяна Леухина