Унылый «Зенит», неоднозначный УНИКС, крутой «Эфес» : итоги Суперкубка Единой лиги ВТБ

В каком состоянии подходят команды «большой четверки» к старту нового сезона в российском баскетболе?

В Москве завершился Суперкубок Единой лиги ВТБ. В матче за первое место победу одержал турецкий клуб «Анадолу Эфес», обыгравший «Локомотив-Кубань» со счетом 88:82. УНИКС довольствовался на турнире четвертым местом. Казанцы в игре за «бронзу» уступили столичному ЦСКА со счетом 59:79. Об итогах Суперкубка для УНИКСа и остальных клубов «большой четверки» Единой лиги ВТБ — читайте в материале «Реального времени».

Последняя репетиция прошла в Москве перед стартом нового сезона в Единой лиге ВТБ

Меньше недели остается до старта нового сезона Единой лиги ВТБ. В матче открытия регулярного чемпионата 25 сентября сразятся в Санкт-Петербурге местный «Зенит» и «Уралмаш». В прошлом году екатеринбуржцы также участвовали в матче открытия сезона-2025/26, правда, соперником их тогда был другой гранд российского баскетбола — «Локомотив-Кубань».

Тем не менее уральцы смогли добыть победу в драматичной концовке со счетом 86:85. Возможно, и в этом году команде Антона Юдина удастся сотворить мини-сенсацию и огорчить клуб из «большой четверки», но теперь уже из Санкт-Петербурга.

В преддверии нового сезона Единая лига ВТБ решила устроить специальный Суперкубок в Москве (17—20 сентября) на «ВТБ-Арене», пригласив сильнейшие российские команды и две иностранные — «Анадолу Эфес» из Турции и «Игокею» из Боснии и Герцеговины. К слову, балканский коллектив нашему болельщику знаком еще с прошлого года. «Игокеа» была одним из участников коммерческого турнира Winline Basket Cup, в котором также принимали участие УНИКС, ЦСКА, «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Парма», «Уралмаш» и сербская «Мега».

Проверка «Анадолу Эфесом». Турки дали повод задуматься об уровне российского баскетбола?

Суперкубок Единой лиги ВТБ, признаться, дал интересную почву для размышлений. Во-первых, он наглядно показал, на каком уровне сейчас находится российский баскетбол. Кризисный и перестраивающийся «Анадолу Эфес», занявший в минувшем сезоне Евролиги девятнадцатое место из двадцати возможных в общей таблице, сначала в пух и прах разнес «Зенит» со счетом 100:76, потом без особого труда дожал УНИКС в четвертой четверти и победил — 91:79. Ну а в финале турки обыграли «Локомотив-Кубань» со счетом 88:82.

Можно сколько угодно говорить о том, что российский баскетбол приобрел в отсутствие еврокубков, какой упор лига сделала на внутренний чемпионат и так далее. Все это будет верно, правильно, никто с этим не спорит. Но если мы берем чисто спортивную составляющую — результат на лицо. Аутсайдер Евролиги прошлого сезона проехался по сильнейшим командам России без особого труда и надрыва.

Хотя тот же УНИКС в 2021 году, в первый сезон Велимира Перасовича на посту главного тренера казанцев, обыгрывал в «Баскет-Холле» «Анадолу Эфес». Тогда турки пожаловали в Казань в статусе действующего чемпиона Евролиги! Матч завершился победой казанцев со счетом 75:67.

Любопытно, что тот триумф над «Эфесом» накануне Нового года пять лет назад в прессе воспринимался обычно, буднично. УНИКС тогда, к слову, был в лидерах общей таблицы Евролиги, а президент клуба Евгений Богачев даже обещал казанским журналистам пресс-туры в Европу, как начнется плей-офф.

В сезоне-2021/22 у УНИКСа была потрясающая по исполнителям команда с Марио Хезоньей, Джоном Брауном III, Айзеей Кэннаном, Лоренцо Брауном. Казанцы по своему статусу даже затмили ЦСКА, были сильнейшим коллективом России. Теплилось какое-то ощущение внутри, что для того УНИКСа невозможного было мало даже на уровне Евролиги. Неописуемым состоянием оптимизма была пропитана казанская команда, верой в то, что она реально способна дойти как минимум до «Финала четырех» в плей-офф.

Но из-за международных февральских событий 2022 года все высокие надежды УНИКСа разбились об острые камни реальности. Большинство легионеров на фоне политической обстановки сразу покинуло Казань, из-за чего «бело-зеленые» даже не смогли выйти в финал Единой лиги ВТБ. А тот «Анадолу Эфес», которого УНИКС щелкнул как орешек в декабре 2021 года, потом стал, между прочим, чемпионом Евролиги в мае 2022 года (обыграв в финале мадридский «Реал»).

«Локомотив-Кубань» оставил приятную интригу перед новым сезоном, а чего ждать от «Зенита» с Ивановичем — пока не особо понятно

Это был небольшой исторический экскурс с лирической нотой. Переходя к делам настоящим, надо еще раз отметить, что Суперкубок Единой лиги ВТБ в Москве на «ВТБ-Арене» прошел событийно, насыщенно. Да, грандиозный успех «Эфеса» ударил по самолюбию российского баскетбола. Но теперь хоть есть понимание, какой уровень сопротивления ждет наши команды, если их вдруг вернут в Евролигу в ближайшее время.

Больше всего хвалебных отзывов своим выступлением на Суперкубке, разумеется, заслужил «Локомотив-Кубань». На второй сезон в Единой лиге ВТБ под руководством Томислава Томовича краснодарцам удалось собрать сбалансированный, крепкий коллектив с глубокой скамейкой. Отдельные аплодисменты хочется адресовать молодым лидерам «Локо»: Антон Квитковских, Иван Самойленко, Кирилл Темиров играют очень зрело для своих лет, не боятся принимать взрослые, взвешенные решения на паркете.

За это, собственно, и получают по 20 минут игрового времени от Томислава Томовича. Серебряные медали Суперкубка — абсолютно закономерный и заслуженный результат для «Локомотива-Кубань». У этой команды есть все шансы в этом сезоне пройти дальше полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Куда более неоднозначное впечатление оставили своей игрой на турнире остальные клубы «большой четверки».

«Зенит» под руководством Душко Ивановича — это вообще полная загадка предстоящего сезона. Поговаривают, что петербуржцы прошли в конце лета — начале осени неимоверно тяжелые сборы в Сербии. Поэтому вполне возможно, что тот вялый и безыдейный «Зенит», который мы увидели на Суперкубке в Москве, не что иное, как следствие этих сборов. Не забываем, что летом клуб покинули две ведущие звезды — Трент Фрейзер и Ксавьер Мун.

Команда играла фактически под нагрузками, в обновленном составе, так какой с нее спрос за результат? Подобная практика весьма популярна, например, в хоккее, так что будем считать, что «Зенит» еще наберет оптимальную форму с началом регулярного чемпионата.

Защитит ли ЦСКА чемпионский титул в четвертый раз подряд и каким будет УНИКС с Миланом Каракашом?

ЦСКА заходит в новый сезон Единой лиги ВТБ снова в статусе гегемона российского баскетбола. После осечек в плей-офф в 2022 и 2023 годах, «армейцы» взяли три подряд чемпионства. Грамотная работа президента команды Андрея Ватутина позволяет ЦСКА из сезона в сезон удерживать в команде главных лидеров в лице Каспера Уэйра, Мело Тримбла, Ливио-Жан Шарля.

«Армейцы» делают акцент на сохранение чемпионского костяка, и если прибегают к усилению, то точечному. К примеру, этим летом стан «армейцев» пополнил талантливый российский центровой Кирилл Елатонцев, вернувшийся недавно из Северной Америки, из фарм-клуба НБА «Оклахома Тандер».

ЦСКА совершенно неважно провел матч против «Локомотива-Кубань», уступив — 82:90. Зато «армейцы» покуражились в игре с УНИКСом за бронзовые медали, разгромив казанцев со счетом 79:59.



Что касается УНИКСа, то первые выводы о работе Милана Каракаша в команде мы сможем сделать не раньше ноября — декабря. Руководство казанцев выдало большой кредит хорватскому наставнику, прекрасно понимания, сколько давления выльется на нового главного тренера и бесконечных сравнений с Велимиром Перасовичем.

У Евгения Богачева большие ожидания от предстоящего сезона УНИКСа. Как признался недавно он сам, казанская команда выглядит сильнее по сравнению с образцами прошлых лет. Летом УНИКС укрепился пулом мастеровитых легионеров: Брэндоном Адамсом, Ксавьером Ратэном-Мэйсом, Лукой Шаманичем, Дэвидом Маккормаком. Не забыли в Казани и о глубине российской скамейки. Прибыли в столицу Татарстана: Евгений Бабурин, Сергей Клюев, Дмитрий Узинский, Макар Коновалов, Никита Михайловский.

Если рассматривать детально матчи УНИКСа на Суперкубке Единой лиги ВТБ против «Зенита» (78:73) и «Анадолу Эфеса» (79:91), то они получились весьма достойными по качеству и целостности. Спады в игре приходились лишь на отдельные, непродолжительные временные отрезки во встречах.

Битва с ЦСКА, безусловно, выдалась провальной. С первой четверти «армейцы» деклассировали состав казанской команды. Красноречива в матче, например, статистика Ратэна-Мэйса. У экс-игрока мадридского «Реала» всего два из тринадцати реализованных броска за четыре четверти игры с ЦСКА. Чего уж говорить о других лидерах «бело-зеленых».

УНИКСу предстоит только научиться жить без Велимира Перасовича, а Милану Каракашу избавиться в процессе сезона от тени сравнений с самым успешным наставником в истории казанской команды.