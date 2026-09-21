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«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму после подсчета 87,91% протоколов

08:01, 21.09.2026

Партия «Справедливая Россия» пока не проходит 5%-ный барьер

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму после подсчета 87,91% протоколов
Фото: Дарья Пинегина

По итогам подсчета 87,91% протоколов на выборах в Государственную думу по партийному списку лидирует «Единая Россия» с результатом 57,87%. Данные приводит ЦИК РФ.

На втором месте КПРФ (13,84%), далее следуют ЛДПР (8,86%) и «Новые люди» (7,94%).

Пятипроцентный барьер не преодолевает «Справедливая Россия», набравшая 4,95%. Среди остальных участников голосования Партия пенсионеров получает 2,07%, партия «Зеленые» — 1,12%, «Коммунисты России» — 0,86%, «Родина» — 0,73%, Партия прямой демократии — 0,34%.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Голосование проходило с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Официальные итоги выборов Центризбирком утвердит после завершения обработки всех бюллетеней.

Напомним, накануне в Казани завершение трехдневного голосования на выборах отметили праздничным концертом.

Зульфат Шафигуллин

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