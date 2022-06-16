С 1 июля в Татарстане тарифы на ЖКУ вырастут на 6,2% — это много или мало?

С 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в Татарстане вырастут на 6,2%. Расценки увеличат в соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Правительство устанавливает предельные индексы повышения платы в каждом регионе, это касается тарифов на отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, газ, электричество и вывоз мусора.

Напомним, цены на коммунальные услуги повышают только раз в год — 1 июля. Подорожание не может превышать размер инфляции.

С 1 июля в Татарстане тарифы на ЖКУ вырастут на 6,2% — это:

На 1,8% больше , чем в прошлом году — тогда тарифы в Татарстане повысили в среднем на 4,4%.

, чем в прошлом году — тогда тарифы в Татарстане повысили в среднем на 4,4%. На 2,2% больше , чем в 2020-м — 4%.

, чем в 2020-м — 4%. На 1,5% больше , чем в 2019-м — тогда в Татарстане дважды повышались цены на услуги ЖКХ: в январе рост составил 1,7%, в июле — 3%.



, чем в 2019-м — тогда в Татарстане дважды повышались цены на услуги ЖКХ: в январе рост составил 1,7%, в июле — 3%. На 0,3% меньше , чем в Чечне — 6,5%. Это максимальный уровень.

, чем в Чечне — 6,5%. Это максимальный уровень. Столько же , сколько и в Крыму.

, сколько и в Крыму. На 2,2% ниже инфляции в России за 2021 год — по данным Росстата, это 8,4%.

инфляции в России за 2021 год — по данным Росстата, это 8,4%. Почти в два раза больше , чем в соседней Марий Эл — 3,2%, что является самой низкой планкой повышения тарифов.

, чем в соседней Марий Эл — 3,2%, что является самой низкой планкой повышения тарифов. На 2,4% больше , чем на Камчатке — там коммунальные тарифы повысят в среднем на 3,8%.

, чем на Камчатке — там коммунальные тарифы повысят в среднем на 3,8%. На 0,2% больше , чем в Москве, Якутии и Дагестане — 6%.

Дарья Пинегина