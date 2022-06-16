Эскизы интерьеров будущих станций метро в Казани не собираются выносить на общественное голосование

В Казани эскизы интерьеров будущих станций метро на общественное голосование выносить не планируется. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе мэрии города.

На этой неделе в столице Татарстана стартовало экспертное обсуждение проектов на лучшую концепцию интерьеров четырех станций второй линии метрополитена — «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар».



Фото: kzn.ru

Прием проектов на конкурс начался 2 мая и закончился 5 июня. Всего поступило 24 заявки от различных архитектурных команд Казани, Москвы и Санкт-Петербурга, 17 из которых прислали проекты своих работ.

В апреле прошлого года главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина рассказывала, что детям из городских творческих школ предложили подготовить рисунки, которые позже планировалось включить в ковер художественного оформления станционных комплексов.

— Безусловно, такая станция вызывала бы самые теплые чувства. И у родителей, и у всех, кто пользуется нашим метро. Поэтому однозначно нужно поддержать эту инициативу. Но все четыре станции оформить таким образом было бы странно. Поэтому давайте привлечем не только детей, но и всех жителей нашего города, — сказал тогда мэр Казани Ильсур Метшин.

Стоит отметить, что название будущих станций метро выносили на общегородское голосование — опрос завершился в феврале этого года. В нем приняли участие больше 5 тысяч горожан.



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Татьяна Леухина