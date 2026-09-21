Метшин: «Казань становится центром жирафов»

Появление новых обитателей в зоопарке — это вклад в повышение туристической привлекательности города, подчеркнул он

Фото: Сергей Козлов

В соцсетях шутят, что Казань становится не только спортивной столицей, но и центром жирафов. Но появление новых обитателей в зоопарке — это вклад в повышение туристической привлекательности города, подчеркнул мэр города Ильсур Метшин сегодня на аппаратном совещании.

— Уже и в сетях, и друзья шутят, что Казань наряду со спортивной столицей становится центром жирафов. Но только на вчерашний вечер новостной охват информации о том, что к нам приехали жирафы из Намибии, составил 60 млн посетителей в соцсетях, газетах. Все это [идет] в копилку туристической привлекательности нашей столицы, — рассказал он.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Метшин напомнил, что привезенные жирафы — детородного возраста. «Ждем потомство», — подчеркнул он.

Напомним, ночью 17 сентября Казань встретила экзотических гостей: восьмерых жирафов из Намибии. Точную сумму, в которую обошлось пополнение коллекции, власти не называют, но отмечают: львиная доля трат ушла на логистику. Все расходы взял на себя благотворительный фонд.



Галия Гарифуллина