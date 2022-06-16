Татарстан и «Газпром нефть» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Татарстан и ПАО «Газпром нефть» заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Подписи под документом поставили президент республики Рустам Минниханов и председатель правления компании Александр Дюков.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

На встрече стороны обсудили сотрудничество в нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба президента Татарстана.



Фото: пресс-служба президента Татарстана

«Газпром нефть» также подписала соглашение о намерениях с ПАО «Татнефть». Оно нацелено на создание отраслевого центра компетенций по робототехнике.

Также на ПМЭФ «Газпром нефть» заключила соглашение с особой экономической зоной «Иннополис». Они будут сотрудничать в сфере инновационной деятельности.

На Петербургском международном экономическом форуме Татарстан подписал уже несколько документов. Так, правительство республики и ООО «Компания ВК» на ПМЭФ заключили соглашение об образовательном и научно-техническом сотрудничестве.

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Татьяна Демина