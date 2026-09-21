Новости происшествий

14:05 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В двух соседних с Татарстаном регионах объявили ракетную опасность

05:21, 21.09.2026

В Ульяновской области и Чувашии просят жителей принять меры безопасности

В двух соседних с Татарстаном регионах объявили ракетную опасность
Фото: Артем Дергунов

В двух соседних с Татарстаном регионах объявили ракетную опасность. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Ракетная опасность объявлена в Ульяновской области и Чувашии, жителям этих территорий рекомендовано уйти в укрытия.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане был введен режим ракетной опасности, также ранее объявляли беспилотную опасность. Все три аэропорта республики временно приостановили работу.

На фоне ракетной опасности в Казани включились сирены воздушной тревоги.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также