В двух соседних с Татарстаном регионах объявили ракетную опасность
В Ульяновской области и Чувашии просят жителей принять меры безопасности
В двух соседних с Татарстаном регионах объявили ракетную опасность. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Ракетная опасность объявлена в Ульяновской области и Чувашии, жителям этих территорий рекомендовано уйти в укрытия.
Напомним, в Татарстане был введен режим ракетной опасности, также ранее объявляли беспилотную опасность. Все три аэропорта республики временно приостановили работу.
На фоне ракетной опасности в Казани включились сирены воздушной тревоги.
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