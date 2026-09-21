Над Татарстаном сбили вражеский БПЛА — Минобороны РФ

В ведомстве не уточняют количество сбитых в республике беспилотников

Над территорией Татарстана прошедшей ночью сбили вражеский БПЛА. Об этом сообщается в утренней сводке Минобороны РФ.

В ведомстве не уточняют точное количество сбитых над республикой беспилотников.

Всего над регионами России сегодня уничтожили 244 вражеских БПЛА. В том числе над соседними с Татарстаном Самарской, Ульяновской и Оренбургской областями, а также над Башкортостаном.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Напомним, сегодня ночью в Татарстане был введен режим ракетной опасности, также ранее объявляли беспилотную опасность. Все три аэропорта республики временно приостанавливали работу. На фоне ракетной опасности в Казани включились сирены воздушной тревоги.

Сейчас все ограничения в Татарстане сняты, все три аэропорта республики возобновили работу.

Зульфат Шафигуллин