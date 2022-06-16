В Минобороны России заявили об исследованиях США в психбольницах Харькова с 2011 года

Фото: скриншот видео Минобороны России

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов заявил, что специалисты из США проводили исследования на пациентах психиатрических клиник Харькова как минимум с 2011 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, одна из организаторов, гражданка США Линда Опорто Аль-Харун, неоднократно посещала медицинскую лабораторию, построенную на средства Пентагона в селе Сороковка Харьковской области. Кириллов добавил, что официально на этом месте находится компания по производству пищевых добавок. С началом спецоперации оборудование филиала под контролем СБУ вывезли на запад Украины.

Кроме того, Кириллов рассказал о проекте P-268. В его реализации принимали участие Национальный университет имени Тараса Шевченко в Киеве и университет штата Колорадо. Целью его было изучение вирусов, способных инфицировать комаров Aedes. Те являются переносчиками лихорадок денге, Зика, а также желтой лихорадки. Генерал напомнил о вспышках лихорадки на Кубе в 1970—1980-х годах. В результате нее заболели 345 тысяч человек, погибли 158. По его словам, кубинцы подали коллективный иск к правительству США, где указали этот вид насекомых в качестве биологического оружия.

Фото: Минобороны России

В мае в Минобороны России сообщили об экспериментах США над пациентами психбольницы под Харьковом. По данным ведомства, основной категорией подопытных была группа пациентов-мужчин в возрасте 40—60 лет с высокой стадией физического истощения.

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Дарья Акимова