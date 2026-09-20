Сергей Меняйло переизбран главой Северной Осетии
За его кандидатуру проголосовал 61 депутат
Действующий глава Северной Осетии Сергей Меняйло сохранил должность по итогам голосования в республиканском парламенте. За его кандидатуру проголосовал 61 депутат, сообщила пресс-служба парламента в канале в мессенджере Мах в воскресенье.
Конкуренты Меняйло набрали значительно меньше: заместитель гендиректора «Селенгауголь» Алексей Варнавин — пять голосов, директор Северо-Осетинского театра имени В.В. Тхапсаева Чермен Дудати — ни одного.
Все три кандидатуры ранее были утверждены президентом РФ Владимиром Путиным.
Меняйло возглавляет республику с апреля 2021 года. До этого, с 2016 года, он работал полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе, а в 2014—2016 годах был губернатором Севастополя, одновременно возглавляя местное правительство.
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