Сергей Меняйло переизбран главой Северной Осетии

За его кандидатуру проголосовал 61 депутат

Действующий глава Северной Осетии Сергей Меняйло сохранил должность по итогам голосования в республиканском парламенте. За его кандидатуру проголосовал 61 депутат, сообщила пресс-служба парламента в канале в мессенджере Мах в воскресенье.

Конкуренты Меняйло набрали значительно меньше: заместитель гендиректора «Селенгауголь» Алексей Варнавин — пять голосов, директор Северо-Осетинского театра имени В.В. Тхапсаева Чермен Дудати — ни одного.

Все три кандидатуры ранее были утверждены президентом РФ Владимиром Путиным.

Меняйло возглавляет республику с апреля 2021 года. До этого, с 2016 года, он работал полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе, а в 2014—2016 годах был губернатором Севастополя, одновременно возглавляя местное правительство.

Дмитрий Зайцев