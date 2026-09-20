В Татарстане закрылись избирательные участки: трехдневное голосование завершено

Явка к 18:00 составляла 72,4%, теперь начался подсчет голосов

Фото: Дарья Пинегина

В 20:00 в Татарстане закрылись все избирательные участки. Трехдневное голосование, проходившее 18—20 сентября, завершено — начался подсчет голосов.

По данным ГАС «Выборы», на 18:00 последнего дня явка в республике составляла 72,4%. Окончательные цифры станут известны после обработки протоколов всех участковых комиссий.

В Татарстане избиратели голосовали за депутатов Государственной думы РФ девятого созыва. Одновременно проходили дополнительные выборы депутата Госсовета РТ седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы в 40 районах республики.

Голосование обеспечивали 65 территориальных и 2 742 участковые избирательные комиссии, общий состав которых насчитывал 21 600 человек. В списках избирателей числились 2 923 997 человек. Дистанционное электронное голосование в Татарстане не применялось.

Раис республики Рустам Минниханов на протяжении всех трех дней призывал татарстанцев проявить активную позицию, а 19 сентября на совещании в Доме правительства поручил держать ход голосования на постоянном контроле. Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев характеризовал выборы как проходящие в штатном режиме: жалоб, влияющих на избирательный процесс, в комиссию не поступало.

За ходом голосования в республике наблюдали около 14 тыс. человек, в том числе 2,8 тыс. представителей Общественной палаты РТ, международные наблюдатели из стран СНГ и молодежные эксперты из 11 стран. Замечаний от них не поступало. Первый замминистра цифрового развития РТ Альберт Яковлев ранее сообщил о 937 заблокированных попытках взлома интернет-ресурсов, не повлиявших на работу избирательных сервисов.

Первые предварительные результаты станут известны после обработки протоколов.

Дмитрий Зайцев