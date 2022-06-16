Казань выиграла право на проведение первых в истории «Игр будущего — 2024»

Казань выиграла право на проведение нового международного турнира — первых в истории «Игр будущего — 2024». Об этом объявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме.



— Поздравляю Татарстан с получением почетного права принять первые в истории «Игры будущего». Это заслуженная победа. До открытия игр остается чуть более полутора лет. Нам предстоит сделать то, чего никто до нас еще не делал. Это, безусловно, вызов. Уверен, что Казань на отлично с ним справится и задаст новый стандарт для проведения зрелищных спортивных мероприятий, — сказал он.

Планируется, что соревнования будут проходить 9 дней по 15 дисциплинам. В них примут участие более 1 тысячи человек. Ожидаемое количество просмотров на стриминговых площадках — более 150 млн.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Чернышенко сообщал о проведении первых киберспортивных «Игр будущего» в декабре прошлого года. Помимо Татарстана, готовность принять соревнования в 2023 году выразили 18 российских регионов

Претендовали на организацию мероприятия Москва, Санкт-Петербург, Челябинская, Тверская, Новосибирская, Калужская, Ростовская и Архангельская области, Тыва, Красноярский, Приморский, Пермский, Краснодарский края, федеральная территория «Сириус» и Севастополь.



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Татьяна Леухина