«Есть затык с финансированием на пошив формы»: пограничники пройдут своей «коробкой» на параде Победы в Казани

«Мы, естественно, не против»

Казанское высшее танковое командное ордена Жукова училище, чей начальник — глава Казанского гарнизона Кирилл Кулаков отвечает за организацию в городе военного парада на 9 Мая, выразило готовность предоставить возможность татарстанским пограничникам пройти своей «коробкой» на следующем празднике Победы. Об этом в разговоре с корреспондентом «Реального времени» сообщил начальник строевого отделения училища, майор Алексей Кириллов.

— Мы, естественно, не против участия пограничников в отдельной «коробке». Пока мы знаем лишь об их мечте и желании участвовать в параде 9 Мая, но нужно понимание всех их возможностей, поскольку на участниках парада ответственность высокая, они должны соответствовать определенному ряду критериев. После того как выясним все, руководство танкового училища примет окончательное решение, — заверил Кириллов.

Среди критериев он назвал следующие: уровень строевой подготовки, кто будет возглавлять колонну, а главное — численный состав. Необходимый минимум — 56 человек. Кириллов отметил, что обычно «парадная коробка» составляет 8х10, то есть восемь человек в 10 шеренгах, плюс три человека, кто ее возглавляет.

— Это золотой стандарт и по зрелищности, и по составляющей, — подчеркнул собеседник издания.

Но бывают и исключения из правила, когда «коробка» парада составляет 8х6 или 8х8 человек, основная задача — не испортить целостную картину парадного шествия, заметил начальник строевого отделения училища.

Традиционные участники парада в Казани — войсковые части города, служба таможни, МЧС, Росгвардия, сотрудники полиции, учащиеся кадетских классов казанских школ и студенты Суворовского училища, ветераны боевых действий.

Вплотную заниматься организацией парада Победы в городе обычно начинают в конце января — в этом месяце формируют список участников, порядок шествия, решают другие оргвопросы. Непосредственно к репетициям приступают с 1 марта, длятся они порядка двух месяцев, а 7 мая — генеральный прогон, рассказал майор Кириллов. Многие подразделения оттачивают строевой шаг на своих площадках, но если такой возможности нет, танковое училище предоставляет для этого свой плац.

Пограничники выйдут уже на следующем параде?

О давней мечте татарстанских пограничников пройти своей «коробкой» на параде 9 Мая в Казани в интервью нашему изданию рассказал председатель татарстанского «Содружества» Альберт Сулейманов. Все годы существования этого общества его участники проходили по площади Тысячелетия в составе других воинских подразделений, и три последних года — в «коробке» ветеранов Афганистана.

Как отметил Сулейманов, чтобы решить задачи по участию в главном событии Дня Победы, они готовы привлечь всех пограничников республики: «Сейчас у нас человек 30, остальных за это время убедим присоединиться. Но есть затык с финансированием, пошивом формы». Впрочем, решение этой проблемы Сулейманов готов взять на себя.



Ранее о возможности вывести пограничников в качестве отдельной коробки «Реальному времени» сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, которая курирует организацию военного парада в Казани: «Если они [пограничники] соберут необходимое количество, на все репетиции до парада в училище придут, то, я думаю, отработаем».

Ангелина Панченко