Татарстан подготовит предложения по совершенствованию регулирования в сфере развития индустрии «Халяль»
Федеральная служба по аккредитации выбрала Татарстан в качестве пилотного региона по подготовке предложений в части совершенствования регулирования в сфере развития индустрии «Халяль». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики.
На Петербургском международном экономическом форуме Татарстан и Росаккредитация заключили соглашение о сотрудничестве. Они будут вместе совершенствовать нормативное регулирование по развитию индустрии «Халяль», обмениваться информацией и экспертными мнениями.
Также Татарстан и Росаккредитация будут реализовывать совместные проекты, продвигать интересы потребителей и производителей в рамках реализации госпрограмм и задач по развитию и гармонизации требований в сфере подтверждения соответствия продукции и услуг требованиям халяль.
Как рассказывал на KazanSummit 2022 заместитель министра экономики ОАЭ по вопросам внешней торговли и промышленности Абдулла Аль Салех, сектор «Халяль» становится привлекательным по всему миру. Затраты в него составляют уже порядка $6,5 триллиона, что представляет возможности для компаний, инвесторов не из исламских стран, которые сегодня выделяют значимую часть инвестиций для этого.
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