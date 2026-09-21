Рамзан Кадыров побеждает на выборах главы Чечни с 99,85% голосов

Такие данные приводит ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.

Рамзан Кадыров побеждает на выборах главы Чечни с результатом 99,85%. Такие данные приводит ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.

Председатель Правительства Чеченской Республики Магомед Даудов уже поздравил Кадырова с победой на выборах.

— Это яркое свидетельство единства чеченского народа, его доверия избранному курсу и уверенности в будущем родной республики, — написал Даудов в соцсетях.

пресс-служба раиса РТ

На выборах руководителей других регионов лидируют действующие главы и врио губернаторов. Так, Виталий Королев в Тверской области набирает 69,8% при обработке 90,7% протоколов, Артем Здунов (Мордовия) — 78,44% (91,24%), Егор Ковальчук (Брянская область) — 68,03% (96,2%), Алексей Русских (Ульяновская область) — 76,65% (97,04%), Олег Мельниченко (Пензенская область) — 70,92% (около 100%), Владислав Ховалыг (Тува) — 90,95% (100%), Александр Шуваев (Белгородская область) — 65,97% (100%).

Напомним, также в России прошли выборы в Госдуму. Голосование проходило в трехдневном формате 18—20 сентября. Из 450 мандатов 225 распределяются по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам. По предварительным данным, в пяти из шести округов в Татарстане побеждают кандидаты из партии «Единая Россия».

ЦИК завершит обработку протоколов 24 сентября, окончательные итоги выборов будут подведены не раньше 25 сентября.

Подробнее о ходе выборов в Татарстане читайте в материале «Реального времени».



Зульфат Шафигуллин