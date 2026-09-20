В Татарстане закрылись избирательные участки — комиссии приступили к подсчету голосов

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев: все прошло штатно, подсчет голосов ведется открыто, наблюдатели вправе следить за каждым этапом

Фото: Дарья Пинегина

В 20:00 20 сентября в Татарстане закрылись все избирательные участки. Трехдневное голосование завершено, участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев.

— Все штатно. С этого момента участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Это гласная процедура. За подсчетом вправе следить наблюдатели. Важно, чтобы каждый этап голосования проходил строго в соответствии с законом, — подчеркнул Кондратьев.

В Татарстане избиратели голосовали за депутатов Государственной думы РФ девятого созыва, а также на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ по Высокогорскому округу №50 и муниципальных выборах. Явка к 18:00 заключительного дня составила 72,4%. Окончательные итоги станут известны после обработки всех протоколов участковых комиссий.

Дмитрий Зайцев