Генпрокуратура: серьезных и массовых нарушений на выборах не зафиксировано

Ведомство проверяет все поступающие сообщения и даст объективную оценку после завершения голосования

Фото: Екатерина Петрова

Генпрокуратура РФ не выявила серьезных и массовых нарушений закона в период избирательных кампаний и в дни голосования. Об этом 20 сентября на брифинге в информационном центре ЦИК России заявила замначальника управления по надзору за соблюдением прав граждан, интересов государства и общества Наталья Емелькина.

«На данный час отмечаем, что серьезных и массовых нарушений закона в период избирательных кампаний и в дни голосования не допущено», — сказала Емелькина. Она добавила, что прокуроры проверяют все поступающие сообщения о нарушениях и по итогам проверки дадут объективную оценку ситуации.

Замначальника профильного управления Генпрокуратуры Алексей Жафяров на том же брифинге сообщил, что за три дня голосования — с 18 по 20 сентября — ведомство не зафиксировало нарушений в сфере межнациональных отношений и серьезных экстремистских проявлений.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал выборы «почти идеальными» из-за отсутствия серьезных нарушений. Председатель ЦИК Элла Памфилова в свою очередь называла фейками сообщения о недопуске наблюдателей на участки. По ее словам, подобные жалобы поступали от «отдельных партий и кандидатов».

Дмитрий Зайцев