Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу в полном объеме
Воздушная гавань Бугульмы остается закрытой
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушная гавань Бугульмы остается закрытой.
Ограничения вводились после объявления в Татарстане беспилотной опасности и воздушной тревоги. Ракетная опасность в республике уже отменена.
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