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Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу в полном объеме

07:05, 21.09.2026

Воздушная гавань Бугульмы остается закрытой

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу в полном объеме
Фото: Максим Платонов

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань Бугульмы остается закрытой.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Ограничения вводились после объявления в Татарстане беспилотной опасности и воздушной тревоги. Ракетная опасность в республике уже отменена.

Зульфат Шафигуллин

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