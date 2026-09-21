Объявленный в розыск экс-судья вернулся в Казань добровольно и оспаривает лишение статуса

Жалобу Марселя Гафарова на досрочное прекращение отставки рассмотрит Высшая квалифколлегия судей РФ

Марсель Гафаров при избрании мировым судьей в декабре 2023-го. Фото: взято с сайта Госсовета РТ

МВД прекратило розыск Марселя Гафарова. Он официально лишился статуса мирового судьи — такое решение приняла Квалифколлегия судей Татарстана, усмотрев в действиях бывшего коллеги грубое дисциплинарное нарушение, сообщается на официальном сайте ВККС РФ.

Заседание по жалобе полковника МВД в отставке Марселя Гафарова Высшая квалифколлегия судей России назначила на 24 сентября в Москве. Он оспаривает решение ККС Татарстана о привлечении его к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи мирового участка №4 по Московскому судебному району Казани. В случае Гафарова досрочное прекращение полномочий означает лишение статуса, поскольку он отработал мировым судьей менее трех лет и права на пенсию в случае отставки не получил.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Решение было принято еще в конце августа. Причем, как сообщали «Реальному времени» в ККС, Гафаров присутствовал на нем лично. Адвокаты Гафарова от комментариев по существу дела пока воздерживаются.

Причиной для жесткого дисциплинарного наказания стало нарушение процедуры с внезапным отъездом Гафарова на СВО. Соответствующее представление в ККС РТ внес глава Верховного суда Татарстана Азат Гильмутдинов. Как уточняли «Реальному времени» в Судебном департаменте, чтобы избежать нарушения, Гафаров должен был сначала обратиться за приостановкой полномочий и получить согласие Квалифколлегии.

«Реальное время» убедилось — информация об объявлении этого казанца в розыск уже исчезла с сайта МВД Татарстана. Впрочем, расследование его уголовного дела продолжается.

Напомним, в июле 2026-го уголовное преследование в отношении Марселя Гафарова инициировал глава СКР Александр Бастрыкин. К тому моменту фигурант успел покинуть Казань, объявив близким, что уходит на СВО. Как ранее сообщало «Реальное время», преследование связано не с работой в мировом суде, а со службой в полиции, где Гафаров до отставки занимал пост начальника «убойного» отдела угрозыска. Дело возбуждалось в отношении неустановленных лиц по заявлению о проведении незаконных оперативно-разыскных мероприятий, которые включают в себя сбор данных путем слежки, прослушки и проч. После согласия ВККС на привлечение Гафарова к ответственности ему заочно предъявили обвинение по статье 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

Ирина Плотникова