В Татарстане планируют повысить цены на природный газ для населения

В Татарстане могут повысить стоимость природного газа, реализуемого населению. Проект постановления подготовил Госкомитет республики по тарифам.

Розничную цену на природный газ предлагается установить в размере 6,26 руб./куб. м (с учетом НДС). С 1 июля прошлого года она установлена на уровне 6,07 руб./куб. м (с учетом НДС).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе сообщалось, что начиная с весны 2022 года и до конца 2023-го газ в Татарстане планируется провести более чем в 18 тысяч домов в 903 населенных пунктах республики. На сегодняшний день подано уже порядка 14 тысяч заявлений на подключение от собственников домов, но только в 600 домовладениях газ уже провели.



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Татьяна Леухина