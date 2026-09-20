Американские ретейлеры ограничивают продажи моторного масла на фоне дефицита

Цена базовых масел в США выросла почти в четыре раза

Фото: Максим Платонов

Мировой дефицит моторного масла вынудил ведущие розничные сети в США не только поднять цены, но и ввести ограничения на продажу потребителям. По данным Financial Times, которые приводит «Коммерсантъ», стоимость базовых масел — основы для производства синтетических моторных масел — сейчас растет значительно быстрее цен на сырую нефть, бензин и дизель. По оценкам Argus Media, с февраля цены на базовые масла в США выросли почти вчетверо и 18 сентября достигли рекордных $12,45 за галлон.

В сети Costco цена упаковки синтетического масла объемом 10 кварт (9,5 л) одного из популярных брендов поднялась до $57,99 — годом ранее этот же продукт стоил около $30. Кроме того, введено ограничение: в одни руки можно приобрести только одну упаковку.

Walmart также сообщил об ограниченных запасах ряда брендов моторных масел. «Мы тесно сотрудничаем с поставщиками, чтобы обеспечить наличие товаров по низким ценам, на которые рассчитывают наши покупатели», — заявили в компании.

Перебои с поставками начались после того, как в марте иранским ударом был поврежден крупный завод Shell в Катаре, производящий синтетические базовые масла. Военное противостояние США и Ирана в Ормузском проливе дополнительно осложнило танкерные перевозки сырой нефти из Персидского залива в Южную Корею — одного из крупнейших мировых производителей базовых масел, отмечает FT.

Дмитрий Зайцев