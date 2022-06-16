Decathlon уходит из Казани с 26 июня — через сайт заказы уже недоступны

С 26 июня магазины Decathlon приостанавливают свои продажи в Татарстане. Об этом «Реальному времени» рассказали сотрудники организации.

— Decathlon запланировал приостановку продаж с 26 июня, до этого времени магазины будут работать в обычном режиме, — рассказали нашему изданию.

Фото: скриншот сайта Decathlon

Отмечается, что сейчас совершить покупки можно только в магазинах, заказы через сайт уже недоступны. Никаких уведомлений об этом нет как минимум до страницы оплаты заказа. При этом в процессе оформления покупки появляются всплывающие окна с сообщениями об ошибке.

— Через сайт сейчас магазины не доставляют товары, только через пункт выдачи, — уточнили в Decathlon.

В конце марта французская сеть магазинов объявила о своей приостановке деятельности в России. Два отдельно стоящих магазина Decathlon есть в Казани. Они расположены на проспекте Ибрагимова и улице Родины.

В том же месяце о приостановке деятельности на российской территории объявила немецкая компания Adidas. Сначала была ограничена работа сайта и приложения, затем закрылись розничные магазины.

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Артем Гафаров