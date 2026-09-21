Семья экс-депутата Казгордумы продает три молла на юго-востоке Татарстана

Мать основателя сети «Букет столицы» Евгения Сеньковского ищет покупателя торговым центрам Shifa

Фото: Реальное время

Сразу три торговых центра общей начальной ценой в 700 млн рублей выставила на продажу предпринимательница Луиза Сеньковская, мать экс-депутата Казгордумы и основателя сети цветочных магазинов «Букет столицы». Речь о районных моллах бренда Shifa в Альметьевске, Нурлате и Азнакаево, хорошо известных на юго-востоке Татарстана универмагах с якорным продуктовым супермаркетом. Сеть ТЦ основал обанкротившийся в 2022 году лениногорский олигарх Сирин Бадрутдинов, успевший распродать часть магазинов, в том числе федеральному ретейлеру X5 Group под «Пятерочку». Подробнее о лотах, перспективах продажи и ситуации на рынке коммерческой недвижимости — в материале «Реального времени».

Трем районным моллам ищут нового владельца

Все три лота — торговые центры сети Shifa в Альметьевске, Нурлате и Азнакаево — выставлены на торги с общей начальной стоимостью 700 млн рублей. Продаются по одной схеме: задаток 2 млн рублей, шаг аукциона — 1 млн. Прием заявок завершится 29 сентября, сами торги пройдут 30-го. У всех торговых объектов один собственник — Луиза Сеньковская, мать бывшего депутата Казгордумы Евгения Сеньковского. Их семье принадлежат сети цветочных магазинов «Букет столицы» и «Клумба».

Коммерческую недвижимость на юго-востоке Татарстана предпринимательница продает через свои фирмы «ВДН 1», «Волна» и «Топ-лидер». Все это готовый арендный бизнес: каждый ТЦ построен в 2014 году, укомплектован арендаторами и генерирует стабильный доход, уверяет продавец.

При этом самый дорогой лот — в Альметьевске — молл в центре города на улице Строителей, 10а с начальной ценой 290 млн рублей (68,5 тыс. за кв. м). Это торговый центр площадью 4,2 тыс. кв. м (сдаваемая — 3,6 тыс. кв. м) в четыре этажа с земельным участком в 1,5 тыс. кв. м. Без собственной парковки, но рядом муниципальная. Арендаторы: «Пятерочка», банк ВТБ, Ozon, детский центр «Леонардо», спортклуб «Инфинити» и другие. Заполняемость — 97,3%. В год арендный доход составляет 36 млн, расходы — 8,7 млн, ежегодный чистый доход — 27,3 млн рублей, следует из объявления.

В Нурлате за 205 млн рублей продается трехэтажный торговый центр Shifa на ул. Кариева, 1д. Объект площадью 4,9 тыс. кв. м с земельным участком в 9,8 тыс. кв. м. Открытая парковка на 120 машин. В здании «Пятерочка», магазин «Планета Вкуса», Fix Price, детский магазин «Я расту» и другие. Заполняемость — 96,5%. Арендный доход — 34,4 млн, расходы — 9,2 млн, чистый доход — 25,3 млн рублей.

Лот в Азнакаево предлагают по той же начальной цене, что и в Нурлате, — за 205 млн. Торговый центр площадью 5,8 тыс. кв. м (сдаваемая — 4,8 тыс. кв. м) расположен на улице Нефтяников, 33. Занимает два земельных участка общей площадью 13,4 тыс. кв. м. Два этажа, открытая парковка на 200 машин. Здание арендуют «Пятерочка», магазин косметики «Подружка», DNS, детский клуб «Эрудит» и другие. В год генерирует 32,6 млн доходов и 7,3 млн расходов, чистый доход — 25,2 млн руб.

«Это чистый бизнес»

Продажа одновременно трех торговых центров Shifa выглядит масштабно, но за этим решением стоит вполне прагматичная логика, считает гендиректор компании «РеАгентство» Юрий Чикиров. Эксперт видит в этой сделке не столько кризис сети, сколько закономерный расчет с учетом экономики, администрирования и различий локальных рынков:

— Это чистый бизнес — объекты купили недорого, насколько мне известно, а теперь хотят продать по хорошим ценам и даже чуть выше рынка. Одна из причин продажи — неудобство администрирования: торговые центры разбросаны по разным городам Татарстана, а центр принятия решений находится в Казани, и управлять такой распределенной сетью непросто.

На ситуацию, по его словам, сильно влияют и макроэкономические факторы. Налоговая нагрузка постоянно растет, налогооблагаемые базы повышают, и это давит на доходность. С другой стороны, давят операционные затраты, а в целом покупательная способность остается на сложном уровне.

— При этом каждый торговый центр требует индивидуального подхода. Концепция не может быть единой для всех. Альметьевск — это один рынок, Нурлат — другой, Азнакаево — третий, с собственной спецификой и иной покупательной способностью. Соответственно, и набор арендаторов, и общая концепция должны быть подобраны под особенности конкретного города, — указал спикер.

Рынок коммерческой недвижимости в Татарстане, как и в целом по России, сейчас живет по жестким экономическим правилам. Строить с нуля становится все дороже, а готовые объекты — это уже просчитанная инфраструктура, подчеркнул Юрий Чикиров, объясняя, почему покупка существующих ТЦ может оказаться выгоднее нового строительства и при каких условиях такие объекты действительно интересны инвесторам:

— Я вам так скажу: эти цены кратно ниже, чем построить что-то новое. Сейчас себестоимость строительства — свыше 100 тысяч рублей за квадратный метр. Соответственно, покупатель приобретает готовое строение. Вопрос — для чего и кому это надо: если объект приносит деньги как готовый арендный бизнес — это один разговор. Думаю, он и позиционируется так.

Другое дело, что сейчас в ТЦ наблюдается очень сильный отток покупателей, добавил эксперт. По его словам, все одноэтажные торговые объекты и быстровозводимые здания оттянули на себя много трафика: «Хлебозаводы уходят в убытки, потому что очень много пекарен открылось, и даже при «Пятерочках» и «Магнитах» нового формата есть свои пекарни. Раньше-то ничего этого не было, и такие районные ТЦ были центром притяжения для местного населения. А сейчас владельцам надо задумываться о том, что и администрирование не сверхудобное, и доходность уже не та. Но продают все равно явно дороже, чем покупали, — норма прибыли тоже заложена».

Луиза Игнатьева / realnoevremya.ru

«Мини-Бахетле» на юго-востоке Татарстана

Сайт компании ТПК «Шифа» сообщает, что торговые центры сети сочетают союз супермаркета Shifa и арендаторов известных брендов. Здания ТЦ расположены в районах с развитой инфраструктурой, имеют подъездные пути и парковки, необходимые коммуникации и большой трафик покупателей.

О концепции магазинов сети «Реальному времени» рассказал бывший коммерческий директор «Шифы» Антон Сайфутдинов — в прошлом депутат Госсовета РТ, президент ГК «АЦЦ», создатель сетей Domo и «Книжный двор». Он работал в компании около десяти лет назад и помогал выстраивать категорийный менеджмент. Говорить о продаже торговой недвижимости и текущем положении дел в группе не стал, но рассказал о самой концепции магазинов. По его словам, в сети было несколько форматов, и самыми интересными были торговые объекты с собственной кулинарией:

— Это были магазины, связанные с производством домашней еды, то есть своего рода «мини-Бахетле» на юго-востоке Татарстана. У «Шифы» была отличная кухня, качественная, внутри магазина — технологи все это выстраивали. Качественная выпечка, салаты, вторые блюда — очень похоже на концепцию сети «Бахетле», собственных супермаркетов которой там, естественно, не было. Но у местных ТЦ были свои фишки, которые нравились покупателям.

Антон Сайфутдинов также отметил, что часть недвижимости сети «Шифа» со временем ушла в «Пятерочку», но подробностей сделки не привел.

От «Шифы» до «Транснефти»: торговая империя семьи Бадрутдиновых

Торговая сеть Shifa включает в себя 22 разноформатных магазина на юго-востоке Татарстана. Это торговые центры разной площади и магазины формата «у дома» с собственным производством домашней еды. История компании началась с открытия в августе 1998 года первого фирменного магазина. Сейчас действует несколько крупных ТЦ в городах: Лениногорске, Альметьевске, Бавлах, Бугульме, Нурлате, Азнакаево.

Сеть имеет отношение к некогда влиятельной в этой части Татарстана группе предпринимателей. Основателем и бенефициаром компании считается лениногорский бизнесмен Сирин Бадрутдинов, обанкротившийся в 2022 году. Бренд Shifa принадлежит ООО «Торгово-производственный комплекс «Шифа», которым до 2015 года предприниматель владел лично, а затем переписал компанию на сына Данилу Бадрутдинова.

В бизнес-империю семьи в разные годы входило около двух десятков компаний, часть которых связана с магазинами сети: «Шифа торг», «Шифа маркет», Шифа Заинск», «Шифа регион» и другие. Помимо этого, Бадрутдинову-старшему принадлежали ХК «Капитал» (банкрот), доли в ООО «Хлеб Лениногорский», «Стройконтроль», «Бургерфреш», «Агрофирма «Спартак», «Лениногорский механический завод» — всего в общей сложности около полусотни компаний. Но часть из них на сегодня не действует, еще часть, к примеру «Руснефтегазстрой» (оборот 278 млн руб.) или «Сельмаг» (224 млн руб.), сейчас принадлежит другим владельцам (Олегу Моргачеву и Римме Сахаповой соответственно).

Одна из дочерних компаний «ХК «Капитал» Сирина Бадрутдинова — фирма «Спецстройсервис» — выступала крупным подрядчиком «Транснефти». В ее портфеле 66 госконтрактов на сумму свыше 13 млрд рублей.