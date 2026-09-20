Экзитпол: «Единая Россия» набирает 71,7% на выборах в Татарстане

Данные представила директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова

Фото: Дарья Пинегина

По итогам опросов экзитпола, проведенных Фондом общественного мнения в Татарстане, «Единая Россия» получает 71,7% голосов. Об этом на презентации результатов социального исследования рассказала директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова.

КПРФ набирает 11,2%, «Новые люди» — 6,7%, ЛДПР — 4,3%. Далее следуют «Справедливая Россия» — 2,4%, «Зеленые» — 0,8%, «Партия пенсионеров» — 0,6%, «Коммунисты России» — 0,5%, «Партия прямой демократии» — 0,4%, и «Родина» — 0,3%.

Около 1% проголосовавших ответили, что испортили свои бюллетени.

Опросы проводились в дни голосования 18—20 сентября. Напомним, в Татарстане избиратели голосовали за депутатов Госдумы РФ, а также на довыборах в Госсовет РТ и муниципальных выборах. Явка к 18:00 заключительного дня составила 72,4%. Участковые комиссии уже приступили к подсчету голосов — председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев заявил, что все прошло штатно.

Данные экзитпола — это предварительные результаты опросов избирателей на выходе с участков и могут отличаться от официальных итогов подсчета голосов.

Дмитрий Зайцев