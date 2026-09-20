ЦИК зафиксировала рост кибератак на 8300% и риски применения ИИ в информационных атаках

В ведомстве отмечают, что ИИ все чаще используют для создания фейкового контента

Центризбирком сообщила о нарастающих угрозах электоральному суверенитету России. По данным ведомства, за два года количество кибератак на избирательную инфраструктуру увеличилось на 8300%.

На брифинге представили перечень основных направлений возможных атак. В него вошли: угрозы в адрес членов избиркомов, атаки на цифровые сервисы, блокировка участков, деструктивное информационное воздействие, незаконное финансирование политических проектов, поддержка сети иностранных агентов, попытки дестабилизировать институт международного наблюдения, а также воспрепятствование голосованию за рубежом и запугивание участников выборов.

Отдельное внимание в ЦИК уделили рискам, связанным с применением технологий искусственного интеллекта.

В ЦИК заявили, что действующие механизмы защиты учитывают указанные угрозы и позволяют оперативно реагировать на инциденты, в том числе на комбинированные атаки технического и информационного характера.

Дмитрий Зайцев