Суд арестовал доли экс-министра Никифорова в семи компаниях по делу Finiko

Мера принята в рамках уголовного дела о мошенничестве

Фото: Реальное время

Суд наложил арест на доли бывшего министра связи Николая Никифорова в семи компаниях. Мера принята в рамках уголовного дела о создании финансовой пирамиды Finiko, сам экс-чиновник находится в розыске.

Как стало известно «Реальному времени», под арест попали доли Никифорова в следующих компаниях:

ООО «Развитие Иннополиса» (финансовые услуги) — 100% доли;

ООО СЗ «Иннополис 2024» (застройщик) — 50%;

ООО «Дигинавис» (разработка компьютерного программного обеспечения) — 100%;

ООО «Единая сеть» (деятельность в области спутниковой связи) — 100%;

ООО «Проект 11» (разработка компьютерного программного обеспечения) — 20,25%;

ООО «Проект 24» (разработка компьютерного программного обеспечения) — 10%;

ООО «Союз» (производство изделий из бетона для использования в строительстве) — 49%.

По данным СПАРК, общая выручка данных компаний превышает 1,7 млрд рублей.

Напомним, на прошлой неделе суд Москвы заочно арестовал экс-министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова по делу о мошенничестве. Арест на его доли в компаниях наложены решением суда от 9 сентября 2026 года.

Зульфат Шафигуллин